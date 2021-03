Data é comemorada anualmente no dia 8 de março Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 13:32

SILVA JARDIM – Moradores de Silva Jardim, no interior do Rio, participaram nesse sábado (6) de um evento sobre o Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na Quadra Poliesportiva do bairro Caxito. Em torno de 30 pessoas assistiram à palestra organizada pela Associação de Moradores da localidade, de acordo com a Guarda Civil Municipal, que deu suporte ao evento.



Segundo a organização do evento, a maioria do público presente era composto por mulheres, que celebram anualmente a data no dia 8 de março. Ainda de acordo com a Guarda Civil, todos os protocolos de segurança foram cumpridos, desde o uso de máscara de proteção, distanciamento entre os presentes e uso de álcool em gel disponibilizado no local.