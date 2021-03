Serão realizados exames RT-PCR (Swab), além de testes rápidos Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 13:10

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, retornou com a testagem em massa para identificar casos de Covid-19 da população da cidade, a partir desta quinta-feira (11). De acordo com o município, serão realizados exames RT-PCR (Swab), além de testes rápidos, na Unidade Básica de Saúde do bairro Biquinha.



Em boletim informativo divulgado nessa quarta-feira (10) pela Prefeitura, a cidade contabiliza 1.786 casos confirmados de coronavírus. Ao todo, 20 vidas foram perdidas para a doença desde o início da pandemia.