Cidade contabiliza 1.787 casos e soma 20 mortes por coronavírus Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 23:25

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, decretou lockdown noturno no município, a partir desse sábado (13), como medida para evitar o avanço da Covid-19. De acordo com o novo Decreto nº 2280/2021, está proibida a locomoção noturna entre 20h a 6h, além de ficar proibida a realização de festas, na cidade. O comércio considerado não essencial, também sofreu alterações em seu funcionamento.



De acordo com o decreto publicado pelo município, as novas medidas são válidas até o dia 31 de março, quando deverá ser feita uma nova análise do avanço da doença. Confira as novas regras:



- Entre 20h e 6h, será proibido permanecer nas ruas, espaços públicos e praças;

- Está proibida a realização de shows, eventos esportivos, feiras, eventos científicos, passeatas e afins.

- Bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres só poderão funcionar entre 6h e 20h, com limitação de público em 50%.

- O atendimento deverá ser realizado exclusivamente através de serviço “à la carte”, não sendo permitido serviços do tipo buffet ou “self-service”. Após as 20h, somente poderão ser realizadas entregas de pedidos.

- Funcionamento com 30% da capacidade em salões de beleza, tatuadores, massagem e estética.

- Serviços de saúde privado seguem com funcionamento irrestrito, desde que siga rigorosamente as regras de vigilância sanitária.

- As igrejas e templos religiosos, desde que observados os critérios dispostos no Decreto n.º 2218/2020, poderão funcionar das 6h às 20h.



Ainda segundo o decreto, a fiscalização das medidas previstas será realizada pela Vigilância Sanitária e Guarda Municipal. Em caso de descumprimento das novas regras, serão aplicadas penalidades de multa, como: interdição temporária ou total da atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas no Decreto Municipal nº 2218/2020.



Em boletim informativo divulgado nesta quinta (11) pela Prefeitura, a cidade contabiliza 1.787 casos confirmados de coronavírus. No total, Silva Jardim soma 20 mortes em decorrência da Covid-19.