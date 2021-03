Marcelinho Pedreiro (à direita) na Câmara de Vereadores do município Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 23:05

SILVA JARDIM – Viralizou nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (12), conversas num aplicativo de mensagem, que mostram o vereador de Silva Jardim, Marcelo Araújo, conhecido como Marcelinho Pedreiro, criticando de maneira ríspida seus colegas de Câmara. Nos áudios o parlamentar usa diversas palavras de baixo calão e ainda faz acusações contra a Prefeitura da cidade.



“Ninguém resolve p**** nenhuma. Não tem p**** nenhuma na clínica, é buraco, é toda hora um enchendo o saco. Cadê os vereador (sic)? Eu fui eleito pelo povo p****. Cadê você, Ozeas? Cadê você, Nem? Juninho Peruca, cadê você também? Cadê você, Andreia? Tem que tomar uma atitude”, questiona o vereador, em áudios vazados na internet.



Em um momento da fala do vereador nos áudios, Marcelinho chega a insinuar que a cidade de Silva Jardim estaria sendo comandada pelo deputado estadual e ex-prefeito do município, Anderson Alexandre, que já chegou a ser apontado como padrinho político do atual prefeito interino, Fabrício Azevedo.