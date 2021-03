Homem morre em acidente de carro na BR-101 em Silva Jardim

Rodovia tem registrado acidentes frequentes nos últimos meses Foto: Google Maps

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 16:05

SILVA JARDIM - Um homem de 27 anos morreu num acidente envolvendo dois carros de passeio, na BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio. O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (12) e deixou pelo menos mais três pessoas feridas, que foram socorridas por agentes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia. Eles foram levados para hospitais da região e o estado de saúde não foi informado.



O acidente aconteceu na altura do km 215, próximo ao acesso para o distrito de Aldeia Velha, em uma das partes da rodovia que atravessa momento de obras de duplicação. As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas. O corpo do homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.