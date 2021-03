Sebastião Gomes era casado e deixa três filhos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 07:49

SILVA JARDIM – Um homem de 51 anos morreu devido a complicações da Covid-19, nessa segunda-feira (15), em Silva Jardim, no interior do Rio. O comerciante Sebastião Gomes estava internado na UPA da cidade desde o último sábado (13), e após agravamento em seu estado de saúde acabou não resistindo, de acordo com familiares. O corpo de Sebastião foi enterrado por volta das 15h, no Cemitério Municipal de Silva Jardim.



O comerciante chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais, falando sobre a falta de médicos na cidade para atender aos pacientes com suspeita da Covid-19, na última terça-feira (9). “Tinha que fazer um exame pra saber se eu estou com coronavírus ou não, eles falaram que não tem médico pra passar a autorização pra gente”, desabafou, em vídeo publicado na internet cerca de uma semana antes de sua morte.





O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Silva Jardim e aguarda um posicionamento a respeito da denúncia de falta da médicos na cidade.