Homem foi levado para a 120ª Delegacia Policial, onde permaneceu preso Foto: Lucas Madureira

Publicado 25/03/2021 20:23

SILVA JARDIM – Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, acusado de ter roubado uma motocicleta em Araruama, na Região dos Lagos. Segundo a polícia, o criminoso estava foragido da justiça e foi encontrado nessa quarta-feira (24), no bairro Reginópolis, após investigações. O homem foi levado para a 120ª Delegacia Policial, onde permaneceu preso.

Segundo a corporação, contra o acusado havia um mandado de prisão condenatória expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araruama. Ainda de acordo com a corporação, o crime teria acontecido em 2016 e o homem já havia sido preso, mas vinha respondendo em liberdade. Além desse crime, o acusado possui outras duas passagens criminais por roubo, nas cidades de Araruama e Rio Bonito.