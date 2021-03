As causas que levaram ao acidente não foram esclarecidas Foto: Késya Duarte

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 22:30

SILVA JARDIM - A parte traseira da carroceria de uma carreta bitrem tombou na tarde desta segunda-feira (29), na BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o motorista saiu ileso após um dos conjuntos do veículo que, não transportava carga, cair às margens da pista, na altura do km 244, sentido à cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a autopista, as causas que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. A concessionária informou que irá avaliar o local e pretende realizar a remoção da carroceria tombada nas próximas horas. Ainda segundo a empresa, o trecho não sofreu nenhum tipo de interdição e o fluxo de veículos permanece normal.