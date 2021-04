Prefeitura vem aumentando medidas restritivas nos últimos meses Foto: Lucas Madureira

Publicado 23/04/2021 13:44

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, alcançou o ‘top 3’ de municípios com menor taxa de letalidade por Covid-19 em todo estado. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Silva Jardim possui um dos menores índices de riscos de mortes, contágio da doença e internações, ficando ao lado de Niterói e Carapebus.

De acordo com o mapa de risco por município da SES, as cidades aparecem com 14 pontos numa escala que vai até 37, sendo mais pontos a representação de maior letalidade do novo coronavírus no local. Silva Jardim é uma das 10 cidades do estado que se encontram em estágio moderado de contaminação da doença. O município já chegou a atingir o estágio alto nos últimos meses.

Para a Prefeitura, a boa posição entre os municípios do estado é atribuída às recentes contratações de novos médicos para reforçar o quadro da Secretária Municipal de Saúde e aos decretos restritivos visando a prevenção contra a pandemia, além dos profissionais da saúde que estão trabalhando incansavelmente. O governo municipal também fez questão de agradecer, em publicação, ao comércio local pela compreensão e colaboração.

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente divulgado pelo governo municipal nesta semana, a cidade soma 37 vidas perdidas para o novo coronavírus e um total de 2.286 casos confirmados. Ainda segundo o último boletim, quatro pessoas seguem internadas, enquanto 43 casos estão em isolamento domiciliar.