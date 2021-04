Tony Garrido e finalistas do Popstar de 2017 Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 18:10 | Atualizado 18/04/2021 19:49

Na noite de sábado (17), o ator André Frateschi, que venceu a primeira edição do ‘Popstar’, de 2017, promoveu uma live no Instagram com os também ex-participantes Lúcio Mauro Filho e Eduardo Sterblitch. Durante o bate-papo, foi revelado os bastidores dos desentendimentos entre Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra que havia sido convidado para integrar o corpo de jurados, com Claudio Lins e o próprio André, que foram finalistas da atração.



André Frateschi disse que, embora tenha vencido a disputa, não entendeu a justificativa para não ganhar o voto de Toni durante a etapa final – naquele momento, todo ponto era decisivo para a permanência ou não na atração. Aos risos, o ator revelou que ‘deu o troco’ no vocalista do Cidade Negra ao negar perante as câmeras, na final da segunda edição, cumprimentá-lo. Toni teria tentado ligar para Frateschi após o episódio, mas o ator desconversou.

Publicidade



Já o ator Lúcio Mauro Filho também afirmou que o amigo Claudio Lins, concorrente de André na final, ficou estressado com a postura de Garrido durante o programa. O jurado justificou não ter votado no filho do compositor Ivan Lins sob a alegação de que ‘havia esquecido de apertar o botão’. O participante chegou a pensar por alguns segundos que não iria para a final. Assista: