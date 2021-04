Memes sobre o show de Roberto Carlos tomaram conta da web Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 00:31

Rio – Segunda-feira era pra ser dia de fogo no parquinho no ‘BBB 21’, mas dessa vez a casa mais vigiada do Brasil foi premiada com um especial do Rei Roberto Carlos. A dinâmica da semana consistia em ouvir letras das músicas de Roberto Carlos e levantar uma placa caso se identificasse com o que foi dito. A proposta não podia ter outro resultado se não o tédio total e a falta de um clima tenso entre os Brothers.

Porém não acabou por aí, ao final do programa foi liberado para os confinados um cooler e a televisão da sala começou a exibir uma reprise de um dos shows do Rei. Nas redes sociais os fãs do programa não pouparam nos memes, confira:

Roberto Carlos, espumante, flores e bolo....



Hoje o drama vai der grande nessa casa... — hora do Caio voltar pra Valéria e pras meninas. (@winniebueno) April 20, 2021

uma social com o tema do roberto carlos pelo amor de deus kkkkkkk #bbb21 pic.twitter.com/4tmPFMGx3j — alvaro (@alvxaro) April 20, 2021

Roberto carlos, vc é como um pai pra mim#jogodadiscórdia

Essa Juliette / Péssimo

Gente a Pocah pic.twitter.com/TRhGjqTsMl — Huguin (@Hugoferreir9) April 20, 2021