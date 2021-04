Zack Effron depois de susposta harmonização facial Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 22:58 | Atualizado 22/04/2021 23:22

O ator norte-americano Zac Efron assustou os fãs nesta quinta-feira (22) ao divulgar uma foto com o rosto completamente alterado. Conhecido pela trilogia de High School Musical, o artista sempre teve fama de galã.

Mesmo com toda beleza, ele teria feito uma harmonização facial, segundo especulação das redes. Sendo verdade ou não, o fato é de que o novo visual não agradou os seguidores brasileiros, que fizeram vários memes e o compararam até com o cantor sertanejo Eduardo Costa.

não gente alguém precisa parar essa harmonização facial, o zac efron agr tá parecendo o eduardo costa pic.twitter.com/D4Ul4ycSrf — Julia (@artjodies) April 22, 2021

zac efron vai ser o lula molusco harmonizado em um live action do bob esponja???? pic.twitter.com/vJUtrDqVKu — eron (@eronlvr) April 22, 2021

Não caiam no golpe da harmonização facial igual ao Zack Efron pic.twitter.com/E3teNQ1bfT — Herbert do Vigor (@herbertmelo21) April 22, 2021