5 motivos para Camilla de Lucas ser a grande campeã do ‘BBB 21’

Publicado 02/05/2021 23:50

O ‘Tá na Rede’, do jornal O Dia, listou cinco motivos para a influencer Camilla de Lucas vencer a 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’, reality da TV Globo. Confira!

1 - Se não ir ao paredão é sinônimo de ser boa jogadora, a sister é a melhor de todas. Dos finalistas, ela foi a única que passou ilesa até a penúltima semana do game.



2 - Camilla de Lucas sempre se mostrou coerente e fiel aos seus princípios e posicionamentos. Seus conselhos aos seus aliados sempre foram certeiros.



3 - Criadora de memes fora e dentro da casa, a sister nos divertiu com suas caretas e frases engraçadas nos meses de confinamento.



4 - Camilla, ao lado de Karol Conká, protagonizou uma das brigas mais memoráveis desta edição. Quem não lembra do “Eu sou Camilla de Lucas, eu não sou idiota não”.



5 - Sempre foi um sonho da influencer participar do BBB, tanto que antes de ser camarote, ela já se inscreveu para estar em edições antigas do reality.



