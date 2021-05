Ariadna passa mal durante prova Reprodução / Globo

Publicado 12/05/2021 00:48

Rio – A estreia do ‘No Limite’ nessa terça-feira (07) foi um prato cheio para quem já estava órfão do BBB. A edição desse ano, composta apenas por ex-BBBs, começou com três provas, tretas entre os participantes, falsidade na hora de combinar voto e uma eliminação.

Para começar, os participantes foram divididos em duas tribos, os ‘Carcarás’ e os ‘Calangos’. O primeiro desafio já veio de imediato para os sobreviventes. A escalada de uma imensa duna de areia foi árdua e os menos preparados sofreram para completar a dinâmica. A tribo Carcará levou a melhor, apesar dos tombos de Ariadna.

Me identifiquei muito com a jornada de Ariadna...

Descendo ladeira a baixo em rede nacional

pic.twitter.com/RXBy6ffXep — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) May 12, 2021

A segunda prova valia o privilégio de uma comida a mais e alguns acessórios para facilitar a vida no acampamento. Dessa vez foi a equipe Calango que saiu vencedora, o que causou a primeira treta entre as rivais Íris e Angélica.

Por fim, a prova que valia a imunidade consistia em uma corrida de ‘pega-pega’ onde a equipe que conseguisse alcançar a outra primeiro, ganharia o totem da imunidade. A tribo Calango se enrolou com uma troca entre Mahmoud e Jéssica, e acabou perdendo a prova. Com isso a equipe verde, cor dos calangos, foi para o portal da eliminação. Durante a votação a web vibrou com a decisão de Angélica, que se mostrou aliada de Mahmoud, mas acabou votando nele na maior falsidade. Confira os memes e a reação do público ao episódio de hoje:

Angélica PLAYER OF THE WEEK, causou intrigas, irritou a concorrência e a própria tribo, foi swing vote, traiu mahmoud e saiu ilesa recebendo 0 votos #NoLimite

pic.twitter.com/ySeTG2Hf4U — (@marsellu) May 12, 2021

Sem banho, sem escovar dente e sem torcida pra eliminar por falsidade, esse programa era DELA pic.twitter.com/AjKJD5gEYW — girl from são gonçalo (@peganobalaio) May 12, 2021

