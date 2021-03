Operação Tanguá segura. Foto: 70ª DP de Tanguá

Por Fabiano Medina

Publicado 17/03/2021 19:06 | Atualizado 17/03/2021 19:10

Tanguá - Agentes da 70ª DP, sob a coordenação do Delegado Titular Dr. Mario Luiz da Silva realizaram nesta sexta-feira, 12/03/2021, nova etapa da operação em conjunto com a Guarda Municipal, PRF e PMERJ com o objetivo de reprimir a circulação de motocicletas adulteradas, sem placa e/ou adquiridas em leilão que tenham alguma restrição de circulação.

Tal medida tem o objetivo em dar continuidade à redução dos índices de criminalidade no município, e será implementada de acordo com a análise dos resultados obtidos a cada operação.



Na última operação foram abordadas aproximadamente 30 motocicletas, sendo que 03 motocicletas foram removidas para o depósito público, 10 motocicletas foram autuadas e liberadas após os proprietários resolverem as irregularidades dos veículos, 01 motocicleta apreendida em sede policial e 01 automóvel roubado foi recuperado e devolvido ao proprietário.



A Polícia Civil solicita a colaboração de todos e denúncias podem ser feitas através do WhatsApp da 70ª DP (Delegacia de Polícia) centro de Tanguá no numero: (21) 98596-7477 ou através do Disque Denúncia (21) 2253-1177.



O SIGILO É GARANTIDO.