Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) se reuniu para discutir novo plano de atendimento aos idosos. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 18:19 | Atualizado 19/03/2021 18:19

Tanguá - O Conselho Municipal do Idoso se reuniu, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), com diversos representantes da sociedade civil.



Entre os assuntos tratados, o conselho abordou a importância do Conselho Municipal enquanto órgão interlocutor entre a sociedade civil e o poder Público.

Além disso, foi debatida a importância da Implantação do Plano Municipal de Atendimento para garantia e defesa de direitos integral voltado às pessoas idosas do município.



Agenda: O próximo encontro será realizado dia 25/03/2020, na sede do Semasth ( prefeitura de Tanguá).