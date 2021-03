10 dias de medidas restritivas para conter o avanço do Covid-19 na cidade. Foto: Divulgação Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 14:09 | Atualizado 25/03/2021 14:10

Tanguá - O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, assinou nesta quinta-feira o decreto que autoriza o funcionamento apenas das atividades classificadas como essenciais.



De acordo com o decreto, que entrará em vigor neste sábado e surtirá efeitos até o dia 4 de abril, será vetada a abertura de estabelecimentos como bares, restaurantes, academias e casas de shows. O funcionamento de supermercados, farmácias e serviços bancários será mantido. Além disso, serão adotadas medidas para promover o isolamento social e impedir aglomerações.



A decisão visa respeitar a recomendação do Ministério Público, que orientou os municípios a elaborarem ações para frear o avanço do coronavírus na região.



Até a divulgação do último balanço realizado pela secretaria municipal de Saúde, no mês de março foram registrados 116 novos casos de Covid-19 no município, com 6 óbitos confirmados. Outros 3 seguem sob investigação.

CLIQUE AQUI E LEIA O DECRETO COMPLETO NO PDF DO SITE DA PREFEITURA DE TANGUÁ:

Publicidade

https://tangua.rj.gov.br/home/wp-content/uploads/2021/03/decreto-31.2021.pdf