Prefeitura de Tanguá vai distribuir 30 mil máscaras para alunos e profissionais Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 13:30

A prefeitura de Tanguá, através da secretaria de Educação, adquiriu 30 mil máscaras personalizadas que serão distribuídas para profissionais da educação e alunos nos próximos dias.



O objetivo é trazer mais segurança para os estudantes e profissionais. Além da compra desses itens, a secretaria de Educação sanitizou as unidades escolares e promoveu a testagem em massa dos servidores ligados à pasta.

Segundo o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Luciano Lucio, as ações executadas até o momento devem nortear o município na tomada de decisões.



"A intenção é somar forças no intuito de diminuir os impactos da pandemia. Muito precisa ser feito e estamos dialogando com todos os segmentos para alcançarmos os resultados esperados. Temos conquistado algumas vitórias como a aquisição das máscaras, a sanitização nas unidades escolares e a testagem em massa dos profissionais que atuam na educação, o que foi fundamental para a decisão de reavaliação do calendário escolar", disse Luciano.



