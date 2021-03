Bloqueio ao acesso da cachoeira visa evitar aglomerações para conter o Covid-19 Foto: Internet

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 10:21 | Atualizado 30/03/2021 10:27

Tanguá - Em ação conjunta, as prefeituras de Tanguá e Rio Bonito bloquearam no último sábado (27/03), os acessos à Cachoeira de Tomascar, ponto turístico de grande movimentação e que está localizado na divisa dos dois municípios.



A iniciativa foi para impedir a entrada de turistas no local em respeito ao decreto estabelecido nas duas cidades, como medida de contenção ao avanço do coronavírus na região.



A prefeitura de Tanguá está instalando placas de sinalização em diversos pontos informando a interdição da cachoeira, além de destacar equipes da Guarda Municipal, em parceria com outras secretarias municipais, para realizar a fiscalização dos acessos.

Como medida de prevenção, a prefeitura de Rio Bonito também atuará na fiscalização de bares e restaurantes da região, cujos acessos ao local através do município estarão bloqueados até o fim do prazo determinado no decreto.



Em Tanguá, o novo decreto assinado pelo Prefeito Rodrigo Medeiros entrou em vigor no último sábado. A decisão visa respeitar a recomendação do Ministério Público, que orientou os municípios a elaborarem ações para frear o avanço do coronavírus na região.



Até a divulgação do último balanço realizado pela secretaria de Saúde do município, no mês de março foram registrados 116 novos casos de Covid-19, com 6 mortes confirmados. Outros 3 seguem sob investigação.