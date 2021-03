CEDAE deixa diversos locais da cidade sem abastecimento de água. Divulgação

Publicado 30/03/2021 10:37

Tanguá - Preocupada com a falta de água em alguns pontos da cidade, a prefeitura de Tanguá entrou em contato com a CEDAE e solicitou urgência na regularização do abastecimento nos bairros.

Questionados, os representantes da empresa explicaram que não conseguiram cumprir o prazo estabelecido para o término dos reparos anunciados na semana passada, porque os técnicos decidiram, após as obras de recuperação da barragem, fazer uma limpeza no reservatório, que não estava programada.

A CEDAE informou que o abastecimento está sendo restabelecido gradualmente e será normalizado em breve.

A prefeitura esclarece que a CEDAE é uma empresa administrada pelo governo do Estado, o que limita a ação do município à fiscalização dos serviços realizados e à cobrança dos prazos.

Apesar disso, o município segue insistente na cobrança da finalização dos reparos, em vista a necessidade de água para os cuidados pessoais das famílias.

Além da prefeitura, pelas redes sociais, moradores também questionam a falta de água e pedem providências à CEDAE.