Tanguá - A Farmácia Básica do município conta, no momento, com seu estoque abastecido com medicamentos essenciais.

Abaixo, você pode conferir a listagem completa dos medicamentos disponíveis na unidade:

Ácido Acetilsalicílico 100mg

Ácido Fólico 5mg

Albendazol Comp. Mastigável 400mg

Albendazol Susp. Oral 40mg/ml Frs. 10ml

Alopurinol 100mg

Amiodarona 200mg

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio Comp. 500mg+125mg

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio Susp. Oral 50mg12,5mg/ml 75ml

Amoxicilina Pó para Sus. Oral 50mg/mL Fr. 150mL

Amoxicilina 500 mg

Anlodipina Besilato 5mg

Anlodipina Besilato 10mg

Azitromicina 500mg

Azitromicina Sus. Oral 40mg/ml Fr.15mL

Atenolol 25mg

Carbonato de cálcio 500mg

Cefalexina, Cloridrato de, Cáp. 500mg

Cefalexina, Cloridrato de, Susp. Oral 50mg/ml Fr. 60ml

Ciprofloxacino, cloridrato de, 500 mg

Dexametasona creme 0,1% 10g

Dexclorfeniramina, Maleato de, 2mg/5ml solução oral frasco 120ml

Dexclorfeniramina, Maleato de, 2mg

Dipirona sódica solução oral 500mg/mL Fr.10mL

Enalapril 10mg

Espironolactona 25mg

Espironolactona 100mg

Fluconazol 150mg

Furosemida 40mg

Ibuprofeno 300 mg

Ivermectina 6mg cp

Metformina 850mg

Metildopa 250mg

Metronidazol Gel Vaginal 100mg/g

Metronidazol Sus. Oral 40 mg/ml Fr.60mL

Metronidazol 250mg

Neomicina + Bacitracina pomada

Nistatina Sus. Oral 100.000UI/mL Fr.50mL

Omeprazol 20mg

Paracetamol Sol. Oral 200mg/mL Fr.10mL

Paracetamol 500mg

Permetrina 1% loção 60ml

Prednisona 20 mg

Prednisona 5 mg

Prometazina 25mg

Propranolol, Cloridrato, 40mg

Sais para Reidratação Env. 27,9 g

Sinvastatina 20mg

Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg + 80mg

Sulfato Ferroso 25 mg/ml Fr.30mL

Sulfato Ferroso 40mg

Vitamina do Complexo B



Medicamentos CONTROLADOS:

Amitriptilina, Cloridrato, 25mg

Biperideno 2mg

Bromazepam 3mg

Carbamazepina 200mg

Clonazepam 2mg

Clorpromazina, Cloridrato de, 100mg

Diazepam 5 mg

Fenitoína Sódica 100mg

Fenobarbital 100mg

Haloperidol 5mg

Valproato de Sódio 250mg/5ml, xarope – frasco 100ml

Valproato de Sódio 250mg

Valproato de Sódio 500mg