Prefeito Rodrigo Medeiros anuncia volta do projeto 'casamento comunitário'Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2021 15:01 | Atualizado 31/08/2021 15:21

Tanguá - O 'Casamento Comunitário', projeto iniciado em na cidade na gestão do ex-prefeito Carlos Pereira, está de volta. Rodrigo Medeiros no seu perfil oficial no Facebook fez o comunicado que trará o projeto de volta. Os vereadores aprovaram de forma unânime, uma suplementação no valor aproximado de R$ 50 mil, para que pudesse dar viabilidade a ação do governo e da manutenção do retorno do programa.

O prefeito disse que o intuito do projeto é conceder as famílias tanguaenses o direito de poder oficializar o matrimônio de modo solidário, sem que haja nenhum custo financeiro aos contemplados.

Na mensagem o prefeito menciona a importância do projeto de inclusão, e reforça em seu discurso de cumprir com o dever de resgatar de volta, a essência de políticas públicas voltadas ao tema, direcionando-as a família de baixa renda.

"Com o objetivo de promover a inclusão social e incentivar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a Prefeitura de Tanguá, através da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, realizará, em Novembro, o Casamento Comunitário. Após anos sem o projeto, finalmente vamos proporcionar, gratuitamente, a união formalizada no registro civil e religioso, dos que tiverem interesse. É visando a unidade familiar e o sonho de muitos casais que estamos preparando algo mais moderno, inovador, organizado, além de mais celeridade para os registros no Cartório - disse."

A ideia é que já no mês de novembro o projeto já esteja funcionando.