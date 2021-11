18 casais formalizam união no último sábado - Divulgação

Publicado 29/11/2021 14:19

Tanguá - Com o objetivo de promover a inclusão social e incentivar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a prefeitura de Tanguá, realizou neste sábado (27/11), o Casamento Social.

O projeto estava paralisado há mais de nove anos no município e, agora, retornou com a primeira cerimônia na Escola Municipal Iasmim Gonzaga Arantes, onde funciona a sede da Secretaria Municipal de Educação, no Centro.

Segundo a prefeitura, 18 casais formalizaram a união na presença do juiz de direito, Almir de Carvalho. Tanto os trajes, quanto a decoração da cerimônia foram custeados pela prefeitura, sem ônus aos casais. O evento contou, ainda, com apresentação musical.

O prefeito Rodrigo Medeiros já antecipou que devem ocorrer novas cerimônias durante toda a sua gestão. Outras informações podem ser obtidas através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda (SEMASTH), através dos seguintes canais de comunicação: