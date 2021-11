Sala do INSS Digital - Foto: Felipe Peixoto

Sala do INSS DigitalFoto: Felipe Peixoto

Publicado 26/11/2021 12:52

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação em parceria com o INSS, inaugurou nesta quinta-feira (2511), no Espaço da Cidadania, a sala do INSS Digital.

Essa sala tem o objetivo de dar suporte à população que necessita de atendimentos presenciais, uma vez que o INSS agora conta com atendimento remoto para a maioria de seus atendimentos.

Mais uma grande iniciativa da Prefeitura que busca integrar os serviços para que a população tenha, em apenas um lugar, acesso a diversas modalidades de atendimento.