A equipe de visitadoras proporciona oportunidades de auxiliar na atenção à primeira infânciaFoto: Divilgação

Publicado 09/11/2021 18:10 | Atualizado 09/11/2021 18:11

Tanguá - Mais de 200 famílias em Tanguá passaram a ser acompanhada pelos profissionais do Projeto Criança Feliz. Com a iniciativa, gestantes, crianças de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) são contempladas. Essas famílias recebem orientações referentes aos serviços públicos de que necessitem.

Segundo a secretária de Assistência Social, Hezimara Duarte, a equipe de visitadoras, sob a supervisão da psicóloga Fabiani Almeida, proporciona oportunidades de auxiliar na atenção à primeira infância. Isso acontece através do estímulo do desenvolvimento infantil (linguagem, físico-cognitivo e na construção das relações sociais), além de prestar apoio à gestante e à família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais e no fortalecimento dos vínculos familiares.

"Se você conhece alguém que tenha o perfil familiar semelhante aos casos citados acima e que ainda não esteja sendo assistido pelo programa, entre em contato com a Prefeitura através da Secretaria Municipal de Assistência Social", orientou Hezimara.