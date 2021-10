Será disponibilizado orientação jurídica e a possibilidade de registrar reclamações contra empresas - Foto: Divulgação

Publicado 21/10/2021 10:31

Tanguá - O município de Tanguá recebe, nos dias 22 e 23 (das 9h às 17h, na sexta, e de 9h às 15h, no sábado), a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj. A prestação do serviço inclui orientação jurídica e a possibilidade de registrar reclamações contra empresas. Os atendimentos serão realizados na rua Vereador Manoel Macedo, 772, em frente à Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio.

A visita do Ônibus do Consumidor atende a uma solicitação dos vereadores Márcia Matos e Alfredo Marins, que foram até à ALERJ e, em um encontro com o deputado estadual Fábio Silva (DEM), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, conseguiram incluir Tanguá na rota do ônibus.

“A conquista é da nossa cidade. Alfredo e eu buscamos um diálogo com a Codecon, por intermédio do deputado Fábio Silva, e conseguimos viabilizar a vinda do ônibus da Defesa do Consumidor. A Casa Legislativa tem trabalhado em parceria com o Poder Executivo, em prol da nossa cidade. Eu entendo que é assim que deve ser", declarou a vereadora, que lembrou que no período mais grave da pandemia, as pessoas ficaram desamparadas no tocante ao direito do consumidor.



“ Na minha opinião, é muito importante contar com esse tipo de atendimento em nosso município”, concluiu.