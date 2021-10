Com o criminosos baleado foi apreendido um fuzil - Foto: PMERJ

Com o criminosos baleado foi apreendido um fuzilFoto: PMERJ

Publicado 19/10/2021 14:26 | Atualizado 19/10/2021 14:34

Tanguá - Policiais Militares do 35º BPM prenderam um criminosos que na ação foi baleado, apontado como gerente do trágico de drogas da região de "Casinhas" que fica no bairro do Vila Cortes, em Tanguá, tudo aconteceu na madrugada do último domingo (17/10) em Tanguá. Com o criminoso foi apreendido um fuzil 5.56.

Os agentes militares estavam num patrulhamento rotineiro pelo bairro do Vila Cortes, quando homens armados começaram a atirar contra a Polícia se iniciou o confronto, que parou após o meliante ser baleado.



Ele foi deixado pra trás pelos comparsas do bando que conseguiram fugir. O criminosos ainda foi socorrido para uma unidade de saúde regional, e o caso foi registrado na 70°DP (Centro de Tanguá).