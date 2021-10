Diversos serviços disponíveis a população através do WhatsApp (21) 99746-4380 - Divulgação

Diversos serviços disponíveis a população através do WhatsApp (21) 99746-4380Divulgação

Publicado 06/10/2021 15:14 | Atualizado 06/10/2021 15:22

Tanguá - Nesta quarta-feira (06/10), a Secretaria do Meio Ambiente promoveu ações em diversos bairros e ruas do município, realizando vários serviços, como os de: roçada, capina, retirada de galhos, retirada de entulhos, com o serviço de obras na construção de caixas de esgoto na Avenida Álvaro Vale no bairro dos Bandeirantes e na Escola Municipal Padre Thomas Pieters e colocação de placas no bairro da Ampliação.

A nossa redação informa que é possível solicitar diversos serviços da secretaria de Meio Ambiente pelo Whatsapp através do número (21) 99746-4380, o munícipe pode informar sua rua e a ação necessária, como retirada de entulho e serviço de roçada, e as equipes serão mobilizadas o local o mais rápido possível para atender a solicitação.