Rodrigo Medeiros, prefeito de TanguáFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2021 09:39 | Atualizado 16/09/2021 09:39

Tanguá - Durante a inauguração do polo da Faetec em Tanguá, nesta quarta-feira (15/09), o prefeito do município, Rodrigo Medeiros, recebeu das mãos do governador Cláudio Castro, o certificado simbólico de R$ 32 milhões de reais, que serão destinados aos 28 km pavimentação da Estrada da Posse, que liga o Centro da cidade à área rural do município. A obra é aguardada há anos e ligará Tanguá ao município de Rio Bonito e também à Itaboraí.

Em seu discurso, Rodrigo Medeiros agradeceu ao governador Cláudio Castro pela parceria e ressaltou que o que tem feito durante os oito meses e meio de sua gestão, se deve ao apoio recebido do governo do Estado.

“A drenagem e pavimentação de cerca de 28 quilômetros de estrada, que sai do Centro da cidade, através da estrada da Posse, ligando Tanguá, Itaboraí e Rio Bonito, passando pela Igreja de Santana, no rodo da Posse dos Coutinhos, formando um único anel viário, levando até o nosso balneário em Tomascar - onde turisticamente temos um enorme potencial. Conectando, também, com a área industrial, em Mutuapira, local em que está instalada a Patense, única multinacional do município. A obra contará com a instalação de sinalização vertical e horizontal, além da construção de uma ciclofaixa, que levará melhores condições de trafegabilidade não apenas para o produtor rural escoar a produção do nosso principal produto agrícola - a laranja mais doce do mundo - mas também para levar melhores condições de desenvolvimento do potencial turístico da cidade. É algo quase inimaginável”.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reafirmou a importância da inauguração da Faetec, se mostrando preocupado com a qualificação profissional. Além disso, endossou o seu desejo por realizar políticas públicas não só na capital do Estado, mas também nos municípios do Interior.

“Porque se antigamente, o nosso Estado só funcionava na capital, e dois ou três municípios da Região Metropolitana. Hoje, cada morador deste Estado é tão importante, do menor ao maior município. (….) Obras estruturantes como essa da estrada da Posse que vai interligar três municípios, que vai ajudar a Laranja ser consumida, na China, no mundo inteiro”, disse Cláudio Castro.

Abrindo a cerimônia, a presidente da Câmara, vereadora Aline Pereira, agradeceu ao prefeito Rodrigo Medeiros e ao governo do Estado pelos investimentos realizados para a concretização dos projetos no município.

“Quero agradecer a todos aqui presentes, por ajudarem a tornar realidade aquilo que era um sonho da população e da nossa região, investindo em qualificação e acreditando no cidadão local. Hoje, em nome do poder legislativo, quero agradecer por todo o empenho de vocês. Quero dizer que estamos unidos, Executivo e Legislativo, para de fato fazermos nossa cidade avançar e conquistar ainda mais oportunidades para a população”, disse Aline.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, também demonstrou sua alegria em poder entregar mais um polo da FAETEC e falou da insistência do prefeito Rodrigo Medeiros para a realização desse sonho.

“A insistência do prefeito para conseguir um equipamento desse, é exatamente por conta dos olhares que a gente vê aqui hoje. Vemos aqui, hoje, inúmeros pais e mães que certamente querem um curso de profissionalização para os seus filhos. Nós trazemos essa FAETEC pensando no futuro dos jovens de Tanguá”, disse Dr. Serginho.

Estiveram presentes do evento, os deputados federais, Gelson Azevedo, Zé Augusto Nalin e Altineu Cortes; também os estaduais, Felipe Soares, André Corrêa e Adriana Balthazar; os secretários de Estado de Transporte, Juninho do Pneu; de Obras e Infraestrutura, Max Lemos; das Cidades, Uruan Cintra; de Governo, Rodrigo Bacellar o presidente da Faetec, João Carrilho; além dos vereadores municipais e outras autoridades que acompanharam o evento.