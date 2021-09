Prefeitura recupera 6 ônibus escolares para a utilização na rede municipal de ensino - Foto: Divulgação

Prefeitura recupera 6 ônibus escolares para a utilização na rede municipal de ensinoFoto: Divulgação

Publicado 03/09/2021 14:00 | Atualizado 03/09/2021 14:00

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá vem realizando a recuperação dos ônibus escolares que atendem aos alunos da rede municipal de ensino, visando o retorno às aulas de forma híbrida.



Ao todo 6 veículos já foram recuperados após a realização de uma revisão geral que apontou diversos problemas estruturais e de conservação, que acabaram por incapacitá-los e, consequentemente, tirá-los de circulação.

Danos como painéis desmontados, caixas de marcha quebradas e assentos danificados foram destacados no relatório levantado pela secretaria municipal de Educação referente às condições dos veículos deixados para a atual gestão no início do ano.



Para o diretor de transportes da secretaria de Educação, Odirlei Ferreira, a recuperação dos veículos representa um passo importante para garantir que os alunos da rede possam chegar às unidades escolares de forma adequada.



“Nos empenhamos para providenciar o mais rápido possível a recuperação dos ônibus do transporte escolar, que estavam em estado de abandono e totalmente inoperantes. Até agora, seis veículos já foram devolvidos para a secretaria, e ainda aguardamos a manutenção do restante da frota”, disse Odirlei.



“Esses veículos são de extrema importância sobretudo na área rural, onde sabemos que muitos alunos dependem desse transporte para que possam estudar”, completou.



Os veículos, cuja manutenção durou cerca de um mês, já estão à disposição da Educação e agora aguardam o retorno das aulas para o início das operações.