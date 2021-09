Faetec em Tanguá - Foto: Divulgação

Faetec em TanguáFoto: Divulgação

Publicado 14/09/2021 10:32 | Atualizado 14/09/2021 10:34

Tanguá - Na próxima quarta-feira (15), às 14h30, será realizada a cerimônia de inauguração do Polo profissionalizante da FAETEC no município.

A abertura da Fundação de Apoio à Escola Técnica traz mais oportunidades para os moradores de Tanguá e cidades vizinhas que buscam qualificação para crescer profissionalmente.

"Nosso objetivo é fazer com que os jovens se capacitem para enfrentar o mercado de trabalho preparados e com mais chances de conseguir o lugar que merecem dentro da sociedade. Agradeço pelo apoio que temos recebido do governador Cláudio Castro, que possibilitou, em pouco tempo, conquistas que mudam para melhor a vida da população. No caso do Polo da FAETEC, devemos muito também ao secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, pela atenção e sensibilidade social", disse o prefeito Rodrigo Medeiros.

"Muita coisa ainda está por vir! Estamos trabalhando para fechar novas parcerias e que garantam um espaço maior para atendermos mais alunos. Estou muito feliz", concluiu Rodrigo.

Atual titular da pasta de Ciência e Tecnologia no município, o professor universitário Paulo Renato Faria Ramos disse estar muito entusiasmado com a nova empreitada.

"Trazer novas possibilidades de crescimento profissional para os jovens, de uma cidade que até pouco tempo atrás tinha tão pouco a oferecer, não é apenas um desafio prazeroso, é o dever de todos nós que atuamos na área de educação pública. Estamos trabalhando essa pauta, ao lado do prefeito Rodrigo Medeiros desde fevereiro, um mês após ele ter iniciado a sua gestão.

Agora, estamos dando apenas o primeiro passo", disse o educador e agora secretário municipal.

Inicialmente, serão ministrados cursos técnicos de Assistente Administrativo e Língua Estrangeira (Inglês), para alunos do nível Médio de ensino, a partir dos 16 anos de idade.

As inscrições deverão ser feitas no site oficial da FAETEC, pelo endereço eletrônico: http://www.faetec.rj.gov.br .

Na cerimônia que marcará o início das atividades da unidade, estarão presentes o governador Cláudio Castro; o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, entre outras autoridades.

A transmissão será feita ao vivo na página do Facebook da Prefeitura de Tanguá.