Tanguá

Guardas municipais de Tanguá recebem treinamento para atuar em casos de violência contra mulher

A Guarda Municipal de Tanguá capacitou 4 agentes para as ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, assegurando todas as medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica

Publicado 30/08/2021 13:51 | Atualizado há 1 semana