Tanguá terá três linhas gratuitas de transporte municipalFoto: Divulgação

Publicado 20/09/2021 13:43 | Atualizado 20/09/2021 13:43

Tanguá - Mais uma boa notícia para os moradores de Tanguá: a prefeitura colocará em circulação, a partir de amanhã, dia 20/09, mais duas linhas de transporte municipal gratuitas.



Essas linhas atenderão aos bairros mais periféricos da cidade, onde o transporte realizado pelas concessionárias do serviço público ainda está se reestruturando para melhor atender à população.



Por conta disso, o prefeito Rodrigo Medeiros determinou que, num primeiro momento, a prefeitura estará subsidiando o valor integral das passagens.



As duas novas linhas sairão do mesmo ponto de partida, em Minérios, próximo ao Bar do Laranjeiro. Uma com destino a Duques e a outra com destino a Mutuapira. A linha Minérios x Tomascar já vinha operando desde o início do ano.

Linha Minérios x Tomascar



Saída Minérios

05:45

11:45

16:45



Saída Tomascar

07:00

13:00

18:00





Linha Duques X Minérios



Saída Duques

07:00

12:00

17:00



Saída Minérios

08:30

13:30

18:30



Linha Minérios X Mutuapira



Saída Minérios

05:30

17:30



Saída Mutuapira

06:45

18:45