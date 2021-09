Com o Tomógrafo móvel a saúde vai poder zerar a fila de espera de exames - Foto: Divulgação

Com o Tomógrafo móvel a saúde vai poder zerar a fila de espera de exames Foto: Divulgação

Publicado 17/09/2021 12:50 | Atualizado 17/09/2021 12:51

Tanguá - Uma boa notícia a população do município; a Secretária de Saúde informa que a cidade agora conta com um Tomógrafo móvel, equipamento que promete zerar a fila de espera de exames em pacientes que estão aguardando a meses para a realização do procedimento.

Criando em 2009 por uma empresa norte-americana e instalado numa carreta especial, o aparelho pode realizar um exame de corpo inteiro em 30 segundos, enquanto os equipamentos convencionais levam entre 20 e 40 minutos.



O equipamento funciona com gerador de eletricidade externa, mas também tem um gerador próprio, com capacidade para operar de oito a nove horas por dia, se necessário for.



Aqueles que precisam fazer o exame tem que agendar no posto de saúde mais próximo de sua casa ou fazer o agendamento na Secretaria de Saúde.