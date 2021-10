Veículos abandonados começam a ser retirados das ruas de Tanguá - Divulgação

Publicado 04/10/2021 11:14 | Atualizado 04/10/2021 11:14

Tanguá - Desde o início da operação, mais de 45 unidades de veículos das mais variadas marcas e modelos, entre pequenos, médios e de grande porte, tais como utilitários e caminhões, que durante anos estavam abandonados, foram retirados das ruas de Tanguá.



O trabalho agora, segundo o secretário municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, Eliezer Cardozo, será intensificado nos bairros, já que a maior parte dos trabalhos ocorrem no Centro.



“Foi uma das mais bem-sucedidas operações que já realizamos nos últimos meses com relação à desobstrução das vias e dos passeios públicos do município . Além de trazer economicidade em toda a logística de sua realização, já que praticamente nem tivemos necessidade de uso do guincho, tivemos apenas um veículo rebocado e que ainda não foi retirado do depósito público”, disse Eliezer.

Inicialmente, a prefeitura lançou uma operação de notificação aos proprietários de veículos abandonados em vias públicas, para que os retirassem, com o prazo máximo de 15 dias.



Em caso de não atendimento da solicitação, ficaram sujeitos à remoção do bem para o depósito público municipal. O local, além de servir como pátio legal para onde são levados os veículos irregulares, funciona também como depósito de materiais que, de forma irregular, são encontrados nos passeios e/ou logradouros do município, pelas secretarias de Obras, Meio Ambiente e até mesmo pela vigilância sanitária da Secretaria de Saúde.



O planejamento da ação foi de suma importância para o resultado do processo. A grande maioria dos proprietários que, até então, se mantinham em estado de inércia com relação à remoção de seus veículos das vias públicas – agindo em total desacordo com a legislação – tiveram que descruzar os braços e logo começar a removê-los para que não fossem rebocados.