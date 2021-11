A Feira Livre de Tanguá acontece amanhã (sábado 06/11) - Foto; Divulgação

A Feira Livre de Tanguá acontece amanhã (sábado 06/11)Foto; Divulgação

Publicado 05/11/2021 12:17 | Atualizado 05/11/2021 12:18

Tanguá - Prefeitura de Tanguá, através da secretaria municipal de Agricultura realiza, neste sábado (06/11), a abertura da Feira Livre Municipal, na Avenida Dulce Lopes Garcia, no Centro, em frente à Estação da Cultura. O evento, que terá a apresentação do cantor Felipe Medeiros, deve acontecer todos os sábados e conta com os apoios das secretarias de Comunicação e de Cultura e Turismo.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, a Feira Livre é uma aposta da Prefeitura para incentivar o comércio local, além de oferecer para a população produtos cultivados na cidade, fortalecendo o vínculo do produtor com a população.

“É com grande alegria que inauguramos a Feira Livre, pois sempre foi um desejo do meu coração que o produtor tanguaense tivesse um local para expor os seus produtos e, agora, poderão contar com o apoio da Prefeitura. Tudo está sendo preparado com muito amor e empenho pelas equipes. É um orgulho contar com pessoas tão dedicadas a realizar esses sonhos", disse o prefeito Rodrigo Medeiros.