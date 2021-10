Artesãos de Tanguá terão suas peças expostas em Brasília - Foto: Divulgação

Publicado 26/10/2021 16:17

Tanguá - Pela primeira vez, o município de Tanguá terá 27 peças, produzidas por quatro artesãs tanguaenses, expostas no 14° Salão do Artesanato, que acontecerá entre os dias 27 e 31 de outubro, na Arena de Eventos do Pátio Brasil em Brasília. Este evento reúne obras produzidas por profissionais de todo o país, sendo uma oportunidade, também, de revelar os potenciais de cada região.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Reginaldo Garcia, a cidade enviará peças como bijuterias em escamas de peixe, entalhe em madeira, fibra de bananeira e bordado vagonite.

“Essa é uma oportunidade de elevar a auto estima do artesão tanguaense e de levar um pouco da nossa cultura para Brasília”, disse Reginaldo.

A artesã Maria Cristina destacou seu entusiasmo e comentou sobre a confecção de suas peças em bordado vagonite.

“Me encontro muito feliz em poder representar Tanguá com minha arte, e por isso preparei minhas melhores peças para esse evento”, disse Maria Cristina.