Centro odontológico recuperado em Tanguá - Foto: Divulgação

Centro odontológico recuperado em TanguáFoto: Divulgação

Publicado 09/11/2021 09:08 | Atualizado 09/11/2021 09:11

Tanguá - Na última sexta-feira (05/11), a Prefeitura de Tanguá reinaugurou o Centro Odontológico Municipal José Coupertino. A cerimônia contou com as presenças do prefeito, Rodrigo Medeiros, do vice-prefeito, André Paixão, do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, do coordenador da Saúde Bucal, Dr. Osmar Siqueira, autoridades do poder legislativo e munícipes.

O Centro Odontológico José Coupertino foi inaugurado no ano de 2005, mas no decorrer dos anos sofreu com a falta de manutenção na estrutura. Desde o início da gestão atual, a secretaria municipal de Saúde se empenhou na recuperação do espaço, realizando reformas externas e internas, incluindo uma rampa de acessibilidade, ativando mais um consultório, expandindo a confecção de próteses e implantando os serviços de frenectomia e bucomaxilofacial.

"Com essas reformas, estamos saindo de 15 atendimentos diários para a capacidade máxima de 30, sendo, aproximadamente, 600 atendimentos por mês", disse o Dr. Osmar Siqueira, coordenador de Saúde Bucal do município.

Na ocasião, o prefeito Rodrigo Medeiros agradeceu o empenho de todos os envolvidos para que essa reinauguração acontecesse.

"Estou muito feliz pelo trabalho que vem sendo exercido pela secretaria de Saúde e a coordenação de saúde bucal. Obrigado a cada um que fez parte desse processo", disse ele.

"É importante que todos tenham acesso à saúde bucal. Hoje, além do Centro Odontológico que atende aos moradores do Centro I e II e Pinhão I, temos mais 6 consultórios no município, nos postos da Vila Cortes, Ampliação, Bandeirantes II, Posse dos Coutinhos, Duques, e Pinhão II. Temos a intenção de instalar mais 3 consultórios nas UBS dos bairros Pinhão I, Bandeirantes I e Centro I, além de estarmos em início de construção do novo CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, que será ao lado da Câmara Municipal", disse o secretário de Saúde, Rodrigo Lopes.