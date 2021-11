Prefeito e vereadores juntos cobrando esclarecimentos as Águas do Rio (antiga CEDAE) - Foto: Divulgação

Publicado 12/11/2021 12:04 | Atualizado 12/11/2021 12:21

Tanguá - Junto a uma comissão de vereadores, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, convocou na última terça-feira (09/11) a empresa Águas do Rio para prestar esclarecimentos acerca dos problemas identificados no início da operação da concessão do abastecimento de água na cidade.



O encontro serviu para que a empresa, que assumiu a operação dos serviços de água e esgoto no município, pudesse apresentar as atividades operacionais e as metas de investimentos na universalização do saneamento para a região.

os vereadores buscaram compreender como será executada a operação na cidade e apontaram os bairros com mais demandas, principalmente de distribuição de água.



O prefeito Rodrigo Medeiros destacou a importância de tornar claras as operações da empresa, para garantir um funcionamento eficaz.



“Sabemos que o abastecimento de água sempre foi um tema de grande preocupação em Tanguá. Por isso, é imprescindível que compreendamos todos os trâmites e também a operacionalização do serviço, para que possamos também fiscalizar e garantir que a nossa população seja atendida de forma adequada”, disse Rodrigo.



Estiveram presentes na reunião o diretor do departamento de saneamento básico do município, Elielson, o diretor superintendente da Águas do Rio, Sérgio Braga, a secretária de Assistência Social, Hezimara Duarte, além dos vereadores municipais e de outros representantes da empresa que presta o serviço.