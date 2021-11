Orquestra jovem de Niterói será uma das atrações - Foto: Mila Ramos

Orquestra jovem de Niterói será uma das atraçõesFoto: Mila Ramos

Publicado 30/11/2021 12:37 | Atualizado 30/11/2021 12:37

Tanguá - Nesta quarta-feira (01/12), a prefeitura de Tanguá realizará a abertura do Natal Vida. Com casa do Papai Noel, árvore decorativa, luzes e apresentações durante todos os finais de semana de dezembro, o município espera encantar os moradores e fortalecer o comércio da cidade.

"Passamos por momentos muito difíceis e vimos pessoas queridas partindo. Com tudo isso, nós aprendemos a valorizar mais a vida e decidimos celebrá-la, a vida no sentido biológico, a vida espiritual, vida como conceito de cotidiano regado de paz e liberdade, a vida em família, a vida em comunidade, a vida como dádiva divina, a vida que temos e a que desejamos", disse Reginaldo.

Ainda segundo o secretário Reginaldo, o Natal em Tanguá está sendo construído com o apoio de voluntários e dos artesãos, que doaram peças natalinas para compor a decoração da casa do Papai Noel e do Presépio. Além disso, o Natal Vida será marcado com apresentações durante os finais de semana de dezembro, com participação da Orquestra Jovem de Niterói, espetáculo produzido pelo projeto cultural Lona na Lua, a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e muito mais.

A abertura acontecerá nesta quarta-feira (01/12) às 19h, em frente à secretaria municipal de Cultura e Turismo, na antiga estação ferroviária, com a apresentação da Banda de Gaita Brazilian Paper e a presença do Papai Noel.

Segue abaixo a programação do Natal Vida:

QUARTA- FEIRA (01/12) - 19h

Banda de Gaita Brazilian Paper

QUINTA-FEIRA (02/12) - 19h

Orquestra Jovem de Niterói

SÁBADO (04/12) - 19h

Ministério de Louvor da Igreja Batista Esperança

DOMINGO (05/12)

19h - Missa Campal da Paróquia Nossa Srª do Amparo

20h - Coral Santa Cecília - Rio Bonito

QUINTA -FEIRA (09/12) - 19h

Músico Fabrício Torres (Saxofonista)

SEXTA-FEIRA (10/12)

19h - Grupo de dança Baby Class Ana Noaves

19h10 - R.I.O Cia de Dança

19h30 - Grupo Corpo e Movimento - ANDEF

19h40 - Cantata e Ministério de Louvor da Igreja Congregacional da Posse

SÁBADO (11/12) - 20h

Espetáculo: O Auto da Compadecida - Lona na Lua

DOMINGO (12/12) - 19h

Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca (OSJC) e Daniel Boaventura

QUINTA-FEIRA (16/12)

18h30 - Miguel Zaronni (Violino)

19h00 - Projeto Transformai-vos com o cantor Gabriel Rezende do Ministério de Louvor Vinde e Adorai

SEXTA-FEIRA (17/12) 19h

Ministério de Louvor da Igreja Metodista Central em Tanguá / Pastor Vinicius Costa (Ministração da palavra)

SÁBADO (18/12) - 20h

Ilmar Quintanilha - Cantor Católico

DOMINGO (19/12) - 19h

Espetáculo: Meu Brasil Brasileiro - Escola de Dança Talita Peregrino

TERÇA-FEIRA (21/12) - 19h

Cantata de Natal da Prefeitura de Tanguá