Por O Dia

Publicado 04/12/2020 14:45

Uma ação de rotina dos policiais militares do 30º BPM de Teresópolis levou a prisão de um homem, de 24 anos, nesta quinta-feira (3/12), na comunidade do Perpétuo, no bairro São Pedro.



O suspeito foi abordado por guarnições do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São Pedro e uma equipe do Serviço Reservado (P2), quando tentou fugir ao perceber a presença dos militares na comunidade.



Ele carregava uma sacola, na qual foram encontrados 137 papelotes de maconha, 20 pinos de cocaína e 10 tamborzão de cocaína. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 110ª DP (Teresópolis), onde o caso foi registrado.