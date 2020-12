Por O Dia

Publicado 13/12/2020 17:35

Kauê Leal, de apenas 15 anos, se aperfeiçoou no Xadrez on-line disputando mais de 150 partidas rápidas por dia. Enquanto o período de quarentena atrapalhou os planos de muitos atletas que treinavam em clubes e escolinhas, o jovem teresopolitano se dedicou ao treinamento e agora participa dos Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro, que reúne estudantes de escolas públicas e particulares em competições virtuais e presenciais, de 12 esportes diferentes.



O Xadrez on-line, junto com Fortnite, Clash Royale e Fifa 20, faz parte do eSports, modalidade que estreou este ano nos Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro .



“Aprendi a movimentação do xadrez aos oito anos, mas foi no início de 2019 que eu me interessei pela filosofia do esporte. Foi quando se tornou algo mais sério, muito além de um hobby. Já participei de competições, inclusive nos Jogos Estudantis no ano passado, eu e mais dois colegas preenchemos o pódio no dia da premiação. De certa forma, a quarentena me ajudou a evoluir muito, por conta do tempo disponível que eu tenho para jogar”, comenta Kauê Leal.



Os Jogos Estudantis contam com 12 modalidades: atletismo, natação e eSports também abertas a participação de pessoas com deficiência, além de vôlei de praia, tênis de mesa, ginástica rítmica (virtual), e as novidades: handbeach, surf, fut7, basquete 3x3, corrida virtual e skate. Haverá competições virtuais, individuais e outras de baixíssimo contato. O evento está acontecendo seguindo rígidos protocolos de segurança e saúde.



“A inserção do eSports nos Jogos Estudantis reforça o compromisso com os jovens, com o incentivo à prática de diferentes esportes. Principalmente nas modalidades virtuais, são muitos os benefícios, como disciplina e concentração, fundamentais para a formação integral de crianças e jovens”, declara o Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Leandro Alves.



Promovido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, os Jogos Estudantis conta com a co-organização da Spiridon e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.



Confira as datas das competições de todas as modalidades:



- Corrida Virtual (15 a 17 anos) - até 19/12

- eSportes - Xadrez, Fifa 2020, Fortnite e Clash Royale (12 a 17 anos, também PCD) - 12/12 a 21/12

- Atletismo (15 a 17 anos, também PCD) - 11 a 13/12

- Basquete 3x3 (15 a 17 anos) - 13/12

- Natação (12 a 17 anos, também PCD) - 13/12

- Fut 7 (15 a 17 anos) - 18 a 20/12

- Vôlei de Praia (15 a 17 anos) - 19/12

- Tênis de Mesa (15 a 17 anos) - 20/12