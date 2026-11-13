Município foi reclassificado de "bom" como "regular" em levantamento Bruno Nepomuceno / PMT
Entre os indicadores analisados, o pior desempenho de Teresópolis foi registrado no módulo de Obras Públicas, que alcançou apenas 18,18 pontos. A avaliação considera, entre outros aspectos, a disponibilização de informações sobre contratos, execução financeira, cronogramas, etapas das intervenções e fiscalização dos serviços.
De acordo com os dados detalhados do levantamento, o município não disponibiliza uma plataforma específica para acompanhamento da execução financeira das obras, com informações sobre localização, fotografias, prazos e andamento dos trabalhos. Também foram identificadas lacunas na publicação dos fiscais dos contratos, de estudos de impacto ambiental e de vizinhança, além de informações sobre licenças ambientais e consultas públicas relacionadas às intervenções.
Outras dimensões avaliadas também apresentaram resultados intermediários. Em Plataformas, Teresópolis obteve 61,84 pontos. Já em Transparência Financeira e Orçamentária, a nota foi 60,20. No indicador Administrativo e Governança, foram registrados 52,94 pontos, enquanto Comunicação, Engajamento e Participação alcançou 53,85.
O melhor resultado foi observado no indicador Legal, com 70 pontos. Mesmo assim, a pontuação geral permaneceu em 52,84, mantendo o município na classificação Regular.
Queda também em ranking do Tribunal de Contas
A divergência também foi observada nos dois ciclos anteriores. Em 2025, a Prefeitura se atribuiu 96,76%, mas recebeu 39,08% após a validação. Em 2024, a diferença foi menor: a autoavaliação chegou a 100%, enquanto a nota final ficou em 98,37%.
No painel da Atricon, não consta pedido de revisão do resultado de 2026. A classificação final da Prefeitura permaneceu no nível Básico, sem certificação.
Posicionamento da Prefeitura
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