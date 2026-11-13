Município foi reclassificado de "bom" como "regular" em levantamento - Bruno Nepomuceno / PMT

Município foi reclassificado de "bom" como "regular" em levantamento Bruno Nepomuceno / PMT

Publicado 13/11/2026 14:00 | Atualizado 13/11/2026 14:42

Teresópolis ocupa a 12ª posição entre os 13 municípios fluminenses avaliados pelo Instituto de Direito Coletivo (IDC) no Ranking Geral Municipal 2026 . O levantamento atribuiu à cidade nota final de 52,84 pontos, em uma escala de zero a 100, com classificação Regular. O resultado coloca o município entre os últimos colocados da lista e aponta dificuldades em diferentes áreas relacionadas à transparência e ao acesso da população às informações da administração pública.





Entre os indicadores analisados, o pior desempenho de Teresópolis foi registrado no módulo de Obras Públicas, que alcançou apenas 18,18 pontos. A avaliação considera, entre outros aspectos, a disponibilização de informações sobre contratos, execução financeira, cronogramas, etapas das intervenções e fiscalização dos serviços.



De acordo com os dados detalhados do levantamento, o município não disponibiliza uma plataforma específica para acompanhamento da execução financeira das obras, com informações sobre localização, fotografias, prazos e andamento dos trabalhos. Também foram identificadas lacunas na publicação dos fiscais dos contratos, de estudos de impacto ambiental e de vizinhança, além de informações sobre licenças ambientais e consultas públicas relacionadas às intervenções. LEIA MAIS: Prefeitura de Teresópolis tem 30 dias para comprovar cumprimento de acordo com MPs Entre os indicadores analisados, o pior desempenho de Teresópolis foi registrado no módulo de Obras Públicas, que alcançou apenas 18,18 pontos. A avaliação considera, entre outros aspectos, a disponibilização de informações sobre contratos, execução financeira, cronogramas, etapas das intervenções e fiscalização dos serviços.De acordo com os dados detalhados do levantamento, o município não disponibiliza uma plataforma específica para acompanhamento da execução financeira das obras, com informações sobre localização, fotografias, prazos e andamento dos trabalhos. Também foram identificadas lacunas na publicação dos fiscais dos contratos, de estudos de impacto ambiental e de vizinhança, além de informações sobre licenças ambientais e consultas públicas relacionadas às intervenções.

O levantamento do IDC também identificou ausência de Conselho de Transparência e Combate à Corrupção ativo e de mecanismos regulares de participação popular na discussão do orçamento.



Outras dimensões avaliadas também apresentaram resultados intermediários. Em Plataformas, Teresópolis obteve 61,84 pontos. Já em Transparência Financeira e Orçamentária, a nota foi 60,20. No indicador Administrativo e Governança, foram registrados 52,94 pontos, enquanto Comunicação, Engajamento e Participação alcançou 53,85.



O melhor resultado foi observado no indicador Legal, com 70 pontos. Mesmo assim, a pontuação geral permaneceu em 52,84, mantendo o município na classificação Regular.

Queda também em ranking do Tribunal de Contas

Outro levantamento, desta vez realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), também aponta dificuldades na transparência pública de Teresópolis. No Radar da Transparência Pública 2026, a Prefeitura recebeu índice de 40,29%, com classificação Básico, enquanto a Câmara Municipal alcançou 26,02%, ficando no nível Inicial. Nenhum dos dois órgãos obteve pontuação suficiente para receber certificação. Outro dado que chama atenção no levantamento da Atricon é a diferença entre a nota atribuída pela própria Prefeitura e o resultado confirmado na avaliação externa.

No ciclo de 2026, a administração municipal declarou ter atendido a 100% dos critérios avaliados. Após a validação, porém, a pontuação caiu para 40,29%, uma diferença de 59,71 pontos percentuais. O resultado indica que apenas 55,26% dos critérios considerados essenciais foram reconhecidos como atendidos pelos avaliadores.



A divergência também foi observada nos dois ciclos anteriores. Em 2025, a Prefeitura se atribuiu 96,76%, mas recebeu 39,08% após a validação. Em 2024, a diferença foi menor: a autoavaliação chegou a 100%, enquanto a nota final ficou em 98,37%.



No painel da Atricon, não consta pedido de revisão do resultado de 2026. A classificação final da Prefeitura permaneceu no nível Básico, sem certificação.



Posicionamento da Prefeitura

A reportagem solicitou à Prefeitura de Teresópolis um posicionamento sobre os resultados dos rankings, os fatores que contribuíram para a pontuação obtida e as medidas previstas para melhorar os indicadores avaliados. Também foram questionadas as razões para o baixo desempenho no módulo de Obras Públicas, a ausência das ferramentas de acompanhamento apontadas pelo levantamento e a existência de um planejamento para ampliar a transparência e a participação popular. No entanto, até o fechamento da reportagem, o executivo não havia se manifestado.



