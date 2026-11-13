Em levantamento de 2023 foram observadas evidências de instabilidade como pontos de deslizamentos desde as porções mais altas da encosta - Reprodução / DRM-RJ

Em levantamento de 2023 foram observadas evidências de instabilidade como pontos de deslizamentos desde as porções mais altas da encostaReprodução / DRM-RJ

Publicado 13/11/2026 09:19 | Atualizado 13/11/2026 14:21

Anunciada nesta semana pela Prefeitura de Teresópolis como iniciada, a obra de contenção e estabilização de encosta na Rua Zenóbio da Costa, na comunidade do Perpétuo, no bairro São Pedro, o mais populoso de Teresópolis, envolve um problema antigo. O risco de deslizamentos na região já havia sido identificado em uma vistoria técnica realizada pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), em março de 2023 . O relatório à época classificou a área como de criticidade muito alta e apontou sinais de movimentação do terreno, deslizamentos que atingiram residências e histórico de ocorrências graves.





Segundo a Prefeitura, a intervenção está atualmente em andamento e deve beneficiar mais de 120 famílias que vivem no entorno. A administração municipal informou que os trabalhos são financiados com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e realizados em parceria com o Governo do Estado. O município afirma ter recuperado mais de R$ 17 milhões para viabilizar a obra.



Documentos públicos indicam que a previsão de recursos para a intervenção é superior. O Termo de Compromisso nº 966269, firmado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Teresópolis em 1º de agosto de 2024, prevê R$ 60 milhões para obras de contenção de encostas em diferentes pontos do município, sendo R$ 35,5 milhões de repasse da União e R$ 24,5 milhões de contrapartida. Desse montante, dois itens relacionados à Rua Zenóbio da Costa, no Morro do Perpétuo, somam R$ 18,3 milhões. Os valores correspondem a intervenções em dois setores da localidade: R$ 11,37 milhões e R$ 6,93 milhões.



A previsão financeira consta no plano de aplicação do termo federal, que relaciona 13 intervenções em diferentes comunidades de Teresópolis. Entre elas estão obras no Morro do Rosário, Pimentel, Santa Cecília e Perpétuo.



A contratação das obras de contenção também aparece em uma concorrência eletrônica publicada pela Prefeitura em junho de 2026. O processo nº 24.786/2026 teve valor estimado de R$ 18,3 milhões e foi dividido em dois lotes, cujos valores coincidem com os previstos para os dois setores da Rua Zenóbio da Costa. LEIA MAIS: Nova Friburgo debate prioridades para prevenir desastres naturais Segundo a Prefeitura, a intervenção está atualmente em andamento e deve beneficiar mais de 120 famílias que vivem no entorno. A administração municipal informou que os trabalhos são financiados com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e realizados em parceria com o Governo do Estado. O município afirma ter recuperado mais de R$ 17 milhões para viabilizar a obra.Documentos públicos indicam que a previsão de recursos para a intervenção é superior. O Termo de Compromisso nº 966269, firmado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Teresópolis em 1º de agosto de 2024, prevê R$ 60 milhões para obras de contenção de encostas em diferentes pontos do município, sendo R$ 35,5 milhões de repasse da União e R$ 24,5 milhões de contrapartida. Desse montante, dois itens relacionados à Rua Zenóbio da Costa, no Morro do Perpétuo, somam R$ 18,3 milhões. Os valores correspondem a intervenções em dois setores da localidade: R$ 11,37 milhões e R$ 6,93 milhões.A previsão financeira consta no plano de aplicação do termo federal, que relaciona 13 intervenções em diferentes comunidades de Teresópolis. Entre elas estão obras no Morro do Rosário, Pimentel, Santa Cecília e Perpétuo.A contratação das obras de contenção também aparece em uma concorrência eletrônica publicada pela Prefeitura em junho de 2026. O processo nº 24.786/2026 teve valor estimado de R$ 18,3 milhões e foi dividido em dois lotes, cujos valores coincidem com os previstos para os dois setores da Rua Zenóbio da Costa.



Histórico de risco

O laudo do DRM-RJ, produzido após vistoria em março de 2023, descreveu diferentes pontos de instabilidade na encosta. Técnicos identificaram deslizamentos nas partes mais altas, abatimentos do terreno e ocorrências que atingiram imóveis. O documento também registrou histórico de movimentos de massa na região, incluindo um episódio com cinco mortes.



A avaliação apontou a necessidade de intervenções para reduzir o risco, especialmente durante períodos de chuvas intensas. O relatório técnico constitui um registro da gravidade da situação antes da atual etapa de execução das obras.

Intervenção e prazo

De acordo com a Prefeitura, cerca de 80 trabalhadores atuam atualmente no local. A obra utiliza a técnica de solo grampeado, com instalação de uma cortina metálica de estabilização, mais de 120 pontos de injeção de barras de aço preenchidas com concreto e implantação de sistema de drenagem para evitar o acúmulo de água no terreno. A estimativa municipal é de que mais de 120 famílias sejam beneficiadas.



A administração municipal informou que a expectativa é de concluir a intervenção até dezembro, antes do período de chuvas mais intensas. No entanto, o contrato de prestação do serviços da Prefeitura com a empresa responsável pela obra, DRV Engenharia Ltda, tem vigência até março de 2027. O valor total investido será de R$ 17.374.740,53.



A reportagem procurou a Prefeitura de Teresópolis para esclarecer sobre valores efetivamente liberados pelo Governo Federal e a contrapartida municipal e também sobre os demais valores prometidos para obras em outros pontos críticos. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.