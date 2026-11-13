Em levantamento de 2023 foram observadas evidências de instabilidade como pontos de deslizamentos desde as porções mais altas da encostaReprodução / DRM-RJ
Segundo a Prefeitura, a intervenção está atualmente em andamento e deve beneficiar mais de 120 famílias que vivem no entorno. A administração municipal informou que os trabalhos são financiados com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, e realizados em parceria com o Governo do Estado. O município afirma ter recuperado mais de R$ 17 milhões para viabilizar a obra.
Documentos públicos indicam que a previsão de recursos para a intervenção é superior. O Termo de Compromisso nº 966269, firmado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Teresópolis em 1º de agosto de 2024, prevê R$ 60 milhões para obras de contenção de encostas em diferentes pontos do município, sendo R$ 35,5 milhões de repasse da União e R$ 24,5 milhões de contrapartida. Desse montante, dois itens relacionados à Rua Zenóbio da Costa, no Morro do Perpétuo, somam R$ 18,3 milhões. Os valores correspondem a intervenções em dois setores da localidade: R$ 11,37 milhões e R$ 6,93 milhões.
A previsão financeira consta no plano de aplicação do termo federal, que relaciona 13 intervenções em diferentes comunidades de Teresópolis. Entre elas estão obras no Morro do Rosário, Pimentel, Santa Cecília e Perpétuo.
A contratação das obras de contenção também aparece em uma concorrência eletrônica publicada pela Prefeitura em junho de 2026. O processo nº 24.786/2026 teve valor estimado de R$ 18,3 milhões e foi dividido em dois lotes, cujos valores coincidem com os previstos para os dois setores da Rua Zenóbio da Costa.
Histórico de risco
A avaliação apontou a necessidade de intervenções para reduzir o risco, especialmente durante períodos de chuvas intensas. O relatório técnico constitui um registro da gravidade da situação antes da atual etapa de execução das obras.
Intervenção e prazo
A administração municipal informou que a expectativa é de concluir a intervenção até dezembro, antes do período de chuvas mais intensas. No entanto, o contrato de prestação do serviços da Prefeitura com a empresa responsável pela obra, DRV Engenharia Ltda, tem vigência até março de 2027. O valor total investido será de R$ 17.374.740,53.
A reportagem procurou a Prefeitura de Teresópolis para esclarecer sobre valores efetivamente liberados pelo Governo Federal e a contrapartida municipal e também sobre os demais valores prometidos para obras em outros pontos críticos. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.
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