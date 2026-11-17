Elevação do Rio Paquequer, na Várzea - Jannaina Costa

Elevação do Rio Paquequer, na VárzeaJannaina Costa

Publicado 17/11/2026 10:00

A forte chuva que atingiu Teresópolis na tarde de segunda-feira (16) provocou alagamentos em dois pontos do município e levou a Defesa Civil a emitir alertas para a população. O maior volume de precipitação foi registrado na Coréia, com 46,6 milímetros em duas horas, seguido pelo Vale da Revolta, com 41,6 milímetros no mesmo intervalo.





De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, também foram registrados acumulados expressivos no Parnaso (36,8 mm), Rosário (36,2 mm) e São Pedro (26,18 mm). Entre as ocorrências confirmadas pelo órgão estão alagamentos na Rua Tenente Luiz Meirelles e na Estrada do Salaco.



LEIA MAIS: Obra de contenção no Perpétuo tem risco identificado desde 2023 De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, também foram registrados acumulados expressivos no Parnaso (36,8 mm), Rosário (36,2 mm) e São Pedro (26,18 mm). Entre as ocorrências confirmadas pelo órgão estão alagamentos na Rua Tenente Luiz Meirelles e na Estrada do Salaco.

Sirenes e alertas de inundação

Diante das condições meteorológicas, as sirenes da Defesa Civil foram acionadas às 14h12, com aviso de chuva. No mesmo horário, foi emitido alerta de chuva moderada a forte acompanhada de raios.



Às 14h32, a população recebeu uma mensagem pelo sistema de alerta IDAP. Já às 15h51, um novo comunicado da Defesa Civil alertou para o risco de inundação.



Além dos bairros com maiores acumulados, também houve registros de chuva na Corta Vento (16 mm), Quinta Lebrão (15,2 mm), Granja Florestal (14 mm), Parque do Imbuí (12,39 mm) e Tartaruga (10,8 mm).





Previsão para esta terça-feira

A instabilidade continua nesta terça-feira (17). Segundo a previsão divulgada pela Defesa Civil de Teresópolis, o tempo será influenciado por uma região de baixa pressão próxima à costa do estado do Rio de Janeiro.



A previsão é de céu encoberto e possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas permanecem amenas, com mínima de 15°C e máxima de 21°C. Os ventos devem variar entre fracos e moderados.



A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta os moradores a acompanhar os comunicados oficiais, especialmente aqueles que vivem em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos.

Defesa Civil de recebe instrumentos para situações de emergência



A Prefeitura de Teresópolis divulgou que o município acaba de receber da Secretaria de Estado de Defesa Civil a atualização do Plano de Contingência (PLANCON), com adequações voltadas à realidade de Teresópolis, além do Plano de Acionamento de Sirenes, instrumentos fundamentais para o aprimoramento dos protocolos de monitoramento, comunicação e mobilização das equipes em situações de risco.



Nesta terça-feira (17), também foi recebido o Plano de Contingência para Proteção, Resgate, Acolhimento, Manejo e Destinação de Animais em Situação de Desastre, ampliando o planejamento municipal para contemplar também a proteção e o cuidado com os animais em cenários de desastres.



Segundo o governo, a iniciativa reforça a importância de um planejamento integrado, que envolve diferentes setores e instituições, estabelecendo diretrizes e procedimentos para uma atuação mais organizada, eficiente e coordenada diante de possíveis ocorrências.



