Elevação do Rio Paquequer, na VárzeaJannaina Costa
De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, também foram registrados acumulados expressivos no Parnaso (36,8 mm), Rosário (36,2 mm) e São Pedro (26,18 mm). Entre as ocorrências confirmadas pelo órgão estão alagamentos na Rua Tenente Luiz Meirelles e na Estrada do Salaco.
Sirenes e alertas de inundação
Às 14h32, a população recebeu uma mensagem pelo sistema de alerta IDAP. Já às 15h51, um novo comunicado da Defesa Civil alertou para o risco de inundação.
Além dos bairros com maiores acumulados, também houve registros de chuva na Corta Vento (16 mm), Quinta Lebrão (15,2 mm), Granja Florestal (14 mm), Parque do Imbuí (12,39 mm) e Tartaruga (10,8 mm).
Previsão para esta terça-feira
A previsão é de céu encoberto e possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas permanecem amenas, com mínima de 15°C e máxima de 21°C. Os ventos devem variar entre fracos e moderados.
A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta os moradores a acompanhar os comunicados oficiais, especialmente aqueles que vivem em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos.
Defesa Civil de recebe instrumentos para situações de emergência
A Prefeitura de Teresópolis divulgou que o município acaba de receber da Secretaria de Estado de Defesa Civil a atualização do Plano de Contingência (PLANCON), com adequações voltadas à realidade de Teresópolis, além do Plano de Acionamento de Sirenes, instrumentos fundamentais para o aprimoramento dos protocolos de monitoramento, comunicação e mobilização das equipes em situações de risco.
Nesta terça-feira (17), também foi recebido o Plano de Contingência para Proteção, Resgate, Acolhimento, Manejo e Destinação de Animais em Situação de Desastre, ampliando o planejamento municipal para contemplar também a proteção e o cuidado com os animais em cenários de desastres.
Segundo o governo, a iniciativa reforça a importância de um planejamento integrado, que envolve diferentes setores e instituições, estabelecendo diretrizes e procedimentos para uma atuação mais organizada, eficiente e coordenada diante de possíveis ocorrências.
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