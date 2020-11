Eurico, Heitor e Severino, os candidatos a prefeito Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 20:34 | Atualizado 11/11/2020 20:42

VASSOURAS- Esta foi a última quarta-feira (11) de campanha das Eleições 2020 em Vassouras, interior do Rio. Não há segundo turno na cidade, que tem 30.859 eleitores aptos a votar no próximo domingo (15). Confira abaixo, por ordem alfabética de chapas, como foi o dia dos candidatos.



CHAPA "A FORÇA DO POVO" (REPUBLICANOS/MDB/PSC/PRTB/PV/PROS)

Eurico Júnior (PSC) participou de café da manhã com pastores. Ao longo do dia, o candidato a prefeito teve reuniões com lideranças e candidatos a vereador.



CHAPA "O TRABALHO NÃO PODE PARAR" (PP/PL/PSDB/DEM/PSD)

Rosi Farias (DEM), vice de Severino Dias, fez campanha de rua durante o dia. À noite, a candidata participou do evento "Mulheres trocando ideias sobre Plano de Governo".



PSL (CHAPA PURA)

A assessoria não enviou a agenda. Heitor Magalhães, candidato a prefeito, fez algumas postagens em suas redes sociais.