Medicação que serve para tratamento de Covid-19 foi descartada em ferro-velho Imagem feita pela Polícia Ambiental

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 19:46

Nesta sexta (11), medicação que serve para tratamento de Covid-19 foi encontrada em ferro-velho de Vassouras, interior do Rio. Os remédios foram achados durante ação de rotina da Polícia Ambiental de Valença, que foi fiscalizar o depósito localizado às margens da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). A vigilância sanitária foi acionada e verificou que parte do material oferecia risco à saúde pública.



De acordo com apuração da TV Rio Sul, afiliada da Globo, um homem que estava no local afirmou que ali funcionava uma central de reciclagem e venda de materiais, mas não apresentou qualquer documento de autorização para funcionamento dessas atividades. Ele foi preso e vai responder por crime ambiental.