Universidade de Vassouras neste domingo (15) O Dia

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 17:26

VASSOURAS- O domingo (15) de votação em Vassouras, interior do Rio, foi tranquilo. Segundo o mais recente boletim divulgado pelo TRE-RJ, não houve necessidade de substituir nenhuma urna eletrônica na cidade.



O DIA percorreu as principais zonas eleitorais da cidade e não identificou aglomerações. No entanto, a distância mínima recomendada para evitar a propagação do novo coronavírus foi desrespeitada em algumas seções.



Pela manhã, horário reservado preferencialmente aos idosos, foram observadas filas com bastante proximidade entre os eleitores. No início da tarde, as seções estavam mais vazias. Poucas pessoas circularam pelas zonas eleitoras, sem máscaras de proteção.

desrespeito à distância mínima