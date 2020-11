Severino Dias, prefeito de Vassouras Divulgação

Publicado 15/11/2020 20:14

VASSOURAS- A segunda parcial da apuração em Vassouras, com 18.875 votos computados, mostra Severino Dias (DEM) como vencedor da disputa, com 60,2% dos votos (10.049). Em segundo lugar aparece Eurico Júnior (PSC), com 34,3% (5.979 votos), seguido de Heitor Magalhães (PSL), com 5,4% (941 votos). Vassouras possui 30.859 eleitores aptos a votar nestas eleições municipais.



Severino foi eleito em 2016, com 7.108 votos. Na busca pela reeleição, o candidato trocou de vice e agora tem uma mulher em sua chapa, Rosi Farias. Ex-prefeito da cidade, Eurico tentou voltar ao cargo nas eleições passadas, e ficou em segundo lugar (6.837 votos). Em 2020, o candidato forma chapa com o terceiro colocado no pleito passado, Renatinho da Construção, que obteve 4.984 votos naquela ocasião. Heitor ficou em último lugar nas eleições de 2016, com 530 votos.