Por O Dia

Publicado 15/11/2020 23:52 | Atualizado 16/11/2020 13:26

VASSOURAS- Severino Dias (DEM) foi reeleito prefeito de Vassouras, interior do Rio, com mais de 60% dos votos. Com 100% das urnas apuradas, ele obteve 12.815 votos. Em segundo lugar ficou Eurico Júnior (PSC), com 7.323 votos (34%). Heitor Magalhães, candidato do PSL, recebeu 1.041 votos (5%) - 7% votaram branco ou nulo. Neste domingo (15), 22.941 pessoas votaram em Vassouras



Severino é vassourense, tem 36 anos e é formado em Administração. Nas Eleições 2016, obteve 7.108 votos. Além de migrar para o partido Democratas, o prefeito também mudou de vice. A partir de 1º de janeiro de 2021, Vassouras terá uma mulher no cargo, Rosi Farias.